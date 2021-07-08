В окружении Игоря Верника ответили на слухи о его госпитализации

Поклонники переживают за здоровье ведущего

Поклонников актера и телеведущего Игоря Верника взбудоражила новость о его госпитализации. Что со здоровьем артиста и как на самом деле обстоит ситуация, рассказала его представитель.

Она отметила, что Верник действительно посещал больницу, но лишь в рамках планового осмотра у врача. "Не госпитализирован… Плановый осмотр", - заявила представитель актера в беседе с РИА Новости.

Опроверг госпитализацию и брат ведущего Вадим Верник. "Все в порядке, у него вообще никаких проблем нет", - передает его слова 5-tv.ru.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 57-летнего актера госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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