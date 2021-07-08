Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

РФС уже ищет нового наставника для национальной команды

Сборная тренера по футболу лишилась главного тренера - Станислав Черчесов покинул этот пост, передает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - заявил глава РФС Александр Дюков.

Ранее сам Черчесов, возглавивший команду в августе 2016 года, заявил, что намерен обсудить свое будущее в сборной с руководством, чтобы принять взвешенное решение.

На завершающемся в эти дни чемпионате Европы Россия не смогла выйти из группы, выиграв у Финляндии (1:0), но дважды разгромно уступив в матчах с Бельгией (0:3) и Данией (1:4). В ходе прямой линии президент Владимир Путин отметил, что неудача команды может потребовать кадровых изменений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram