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Зеленский определился с новым пресс-секретарем

16:13
  • четверг
  • 08 июля 2021

Он будет назначен в ближайшее время

Генеральный директор директората по информационной политике офиса президента Украины Ирина Победоносцева сообщила, что в ближайшее время Владимир Зеленский подпишет указ о назначении своего нового пресс-секретаря. Им ведущий телеканала "Украина-24" Сергей Никифоров, передает ТАСС.
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"Он будет назначен в ближайшее время, сегодня - завтра, указом президента", - добавила Победоносцева.

По ее словам, 34-летний Никифоров уже сопровождал главу государства во время визита в Литву и активно вливается в рабочий процесс.

В конце апреля заявление об увольнении написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она продолжит работать в администрации главы государства, но на другом направлении.

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