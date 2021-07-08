Зеленский определился с новым пресс-секретарем

Он будет назначен в ближайшее время

Генеральный директор директората по информационной политике офиса президента Украины Ирина Победоносцева сообщила, что в ближайшее время Владимир Зеленский подпишет указ о назначении своего нового пресс-секретаря. Им ведущий телеканала "Украина-24" Сергей Никифоров, передает ТАСС.

"Он будет назначен в ближайшее время, сегодня - завтра, указом президента", - добавила Победоносцева.

По ее словам, 34-летний Никифоров уже сопровождал главу государства во время визита в Литву и активно вливается в рабочий процесс.

В конце апреля заявление об увольнении написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она продолжит работать в администрации главы государства, но на другом направлении.

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