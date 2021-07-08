Доктор Елена Кац поздравила жителей ВАО с Днем семьи, любви и верности

Мероприятия в честь праздника прошли в московских районах Вешняки, Новогиреево и Ивановское

Главный врач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац поздравила москвичей с Днем семьи, любви и верности.

Мероприятия в честь праздника прошли в московских районах Вешняки, Новогиреево и Ивановское. Волонтеры поздравляли жителей и раздали им воздушные шарики.

"Сегодня в Москве около пяти тысяч супругов, которые прожили вместе 50 лет и более. Они дают нам пример истинной любви и верности, такими людьми можно только восхищаться. Семья – это не просто "ячейка", как принято было говорить раньше. Это сама основа общества, залог преемственности поколений. Берегите семьи, храните многовековые традиции нашего народа!" - обратилась к москвичам Кац.

Она анонсировала конкурс в соцсетях, приуроченный к празднику. В ходе акции будет выбрана лучшая фотография с символом Дня семьи, любви и верности – ромашкой.

Кац напомнила, что в Москве уделяется особое внимание людям, которые много лет прожили в браке. Для них устраиваются различные мероприятия. Кроме того, в городе введена единовременная выплата по случаю юбилеев супружеской жизни для пар, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет.

Ранее доктор Кац выступила с новыми инициативами по поддержке семей. Она предложила ввести дополнительные выплаты многодетным семьям и расширить перечень услуг социального такси для этой категории.

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