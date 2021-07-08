"Сразили наповал": Лена Ленина удивила выбором прически для Канн

Писательница пришла на красную дорожку в огромном кокошнике из кос
Российская писательница и предпринимательница Лена Ленина поразила россиян и участников 74-го Каннского фестиваля выбором прически для красной дорожки. На премьеру фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" она пришла в кокошнике из кос.
Судя по реакции в соцсетях, многие подписчики Лениной положительно восприняли ее образ, однако нашлись и те, кто решил захейтить женщину на пустом месте. Писательница уже пригрозила отправлять в бан всех, кто оставит оскорбительный комментарий. В целом люди неоднозначно восприняли "волосатый кокошник":
- Да, маразм крепчает.
- Вы сразили наповал, необычная Елена.
- Очень импонирует мне ваш оптимизм и чувство юмора, ваша энергия. Все больше и больше вас уважаю.
- Остальные дамы пришли, как в сельский клуб!
- Хорошая стилизация - русская царевна из сказки! Современная подача! Образ раскрыт! Вы бесподобны!
- Не позорьте нашу страну!
Стоит отметить, что днем ранее, на открытии фестиваля в Каннах, Ленина также пришла в необычном головном уборе, который многим напомнил чипсы.
Видео: смотрите интервью Лены Лениной в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram