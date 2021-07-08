"Сразили наповал": Лена Ленина удивила выбором прически для Канн

Писательница пришла на красную дорожку в огромном кокошнике из кос

Российская писательница и предпринимательница Лена Ленина поразила россиян и участников 74-го Каннского фестиваля выбором прически для красной дорожки. На премьеру фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" она пришла в кокошнике из кос.

Судя по реакции в соцсетях, многие подписчики Лениной положительно восприняли ее образ, однако нашлись и те, кто решил захейтить женщину на пустом месте. Писательница уже пригрозила отправлять в бан всех, кто оставит оскорбительный комментарий. В целом люди неоднозначно восприняли "волосатый кокошник":

- Да, маразм крепчает. - Вы сразили наповал, необычная Елена. - Очень импонирует мне ваш оптимизм и чувство юмора, ваша энергия. Все больше и больше вас уважаю. - Остальные дамы пришли, как в сельский клуб! - Хорошая стилизация - русская царевна из сказки! Современная подача! Образ раскрыт! Вы бесподобны! - Не позорьте нашу страну!

Стоит отметить, что днем ранее, на открытии фестиваля в Каннах, Ленина также пришла в необычном головном уборе, который многим напомнил чипсы.

Видео: смотрите интервью Лены Лениной в программе "Мой герой"

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