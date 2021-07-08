ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сразили наповал": Лена Ленина удивила выбором прически для Канн

16:42
  • четверг
  • 08 июля 2021

Писательница пришла на красную дорожку в огромном кокошнике из кос

Российская писательница и предпринимательница Лена Ленина поразила россиян и участников 74-го Каннского фестиваля выбором прически для красной дорожки. На премьеру фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо" она пришла в кокошнике из кос.

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Новый фильм Серебренникова вошел в программу 74-го Каннского фестиваля

Судя по реакции в соцсетях, многие подписчики Лениной положительно восприняли ее образ, однако нашлись и те, кто решил захейтить женщину на пустом месте. Писательница уже пригрозила отправлять в бан всех, кто оставит оскорбительный комментарий. В целом люди неоднозначно восприняли "волосатый кокошник":

- Да, маразм крепчает.

- Вы сразили наповал, необычная Елена.

- Очень импонирует мне ваш оптимизм и чувство юмора, ваша энергия. Все больше и больше вас уважаю.

- Остальные дамы пришли, как в сельский клуб!

- Хорошая стилизация - русская царевна из сказки! Современная подача! Образ раскрыт! Вы бесподобны!

- Не позорьте нашу страну!

Стоит отметить, что днем ранее, на открытии фестиваля в Каннах, Ленина также пришла в необычном головном уборе, который многим напомнил чипсы.

Видео: смотрите интервью Лены Лениной в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российская писательница и предприниматель Лена Ленина
Российская писательница и предприниматель Лена Ленина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.