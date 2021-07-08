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На складе на юго-востоке Москвы локализовали пожар

16:52
  • четверг
  • 08 июля 2021

Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошел пожар на складе, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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"В 16:20 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к тушению привлекли авиацию.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространялся. По факту инцидента начата прокурорская проверка.

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