На складе на юго-востоке Москвы локализовали пожар

Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошел пожар на складе, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В 16:20 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к тушению привлекли авиацию.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огонь интенсивно распространялся. По факту инцидента начата прокурорская проверка.

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