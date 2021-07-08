Суд лишил рэпера Элджея водительских прав

Алексея Узенюка наказали за отказ от прохождения медосвидетельствования

Суд лишил водительских прав рэпера Элджея (настоящее имя - Алексей Узенюк) и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

"Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП России (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", - сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Москвы.

В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

После этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы написал обращения в прокуратуру и ГУ МВД по ситуации с рэпером. Ведомство выступило за наказание для артиста "по всей строгости закона".

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