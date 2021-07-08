Вера Алентова не сдержала слез у гроба Владимира Меньшова

Великого режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище

Под несмолкаемые овации и не скрывая слез. В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Великого режиссера и талантливого актера похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. А ранее днем в Доме кино прошла гражданская панихида. Почтить память мастера пришли сотни людей: близкие, коллеги, ученики и, конечно, зрители, которые не знали Меньшова лично, но так любили его творчество. И нет никаких сомнений в том, что эта любовь продлится не одно поколение.

Море цветов и слезы - на этот раз те, которым Москва и вся Россия верят. С 11 утра к центральному Дому кино приходили родные, друзья и поклонники гениального режиссера и талантливого актера.

"Мы не можем сказать, какой он человек. Но по его фильмам мы думаем, что он порядочный человек. А это вообще большое слово", - говорит Галина Сергеева.

Человек кристальной чистоты души. Так о Владимире Меньшове отзываются друзья и коллеги. Он всегда говорил правду. И кино снимал такое же.

"Это честь, это достоинство, это принципиальность, это настоящий русский мощный талант. И тут очень многие задаются вопросом - что же от нас уходит вместе с Меньшовым? Совесть уходит, правда уходит. Он был опорой, на таких людях страна держится", - заявил актер Александр Олешко.

Проститься с мастером пришли и воспитанники Владимира Меньшова. Своим студентам он всегда помогал, чем мог. И советом, и - если нужно - даже едой.

"Это мой мастер, мы его первые ученики, первый выпуск. Он нас набрал, дал нам толчок. Как он говорил: "Мы вас разжигаем, а разгораться вам уже самим", - вспомнил актер Иван Щеглов.

"Мой сын учился у Владимира Валентиновича. К сожалению, только два года. А, может быть, к счастью, все-таки целых два года была возможность прикоснуться к мастеру, получить невероятный запал на весь свой жизненный путь", - сказала Наталья Кораблева.

"Мой первый фильм выходил в объединении Владимира Валентиновича. Он был строг. Но это и хорошо, потому что замечания, которые он тогда говорил, они помогли в деле", - заявил актер Максим Аверин.

Александр Панкратов-Черный своего близкого друга называет настоящим патриотом. Вспоминал, как режиссер гостил у него в родной деревне в Алтайском крае. Смотрел и удивлялся, в каких условиях живут люди в российской глубинке.

"Едем, он вдруг говорит: "Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима. Иначе озлобится. А для озлобления причин ты видишь сколько". И все фильмы у Володи о любви. О любви к людям, о любви к России", - прокомментировал актер Александр Панкратов-Чёрный.

Все, за что брался Владимир Меньшов, получалось по-настоящему. И, сам того не замечая, он влиял на судьбы людей, с которыми общался.

"Владимир Валентинович Меньшов был автором моей биографии по сути. Как люди, знаете, старшего поколения делили свою жизнь на "до войны" и "после войны". Когда нас спрашивали, как проходили съемки картины, то я говорил, что на площадке царил мрак и уныние. Меньшов считал, что комедию нужно делать с серьезным намерением", - вспоминает актер Валерий Гаркалин.

Жизнь человека с большой буквы оборвалась из-за страшной болезни. Его жену Веру Алентову, которая тоже болела коронавирусом, только накануне выписали из больницы, и она смогла проститься с супругом.

В последний путь - по актерской традиции - провожали овациями. Они хоть и прощальные, но не последние. Аплодировать его фильмам будет еще ни одно поколение. Из Дома кино Владимира Меньшова повезли на отпевание в Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. А к 16 часам гроб доставили на Новодевичье кладбище. Великого режиссера похоронили рядом с Василием Лановым.

Екатерина Гоголева, Александра Панина, Александр Козликин, Алексей Комаров, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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