"Неприемлемо": Захарова - о призыве Франции не признавать российские вакцины

Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма, считает представитель МИД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Франции о том, что российские и китайские вакцины от коронавируса признавать в Евросоюзе нельзя.
По словам спикера внешнеполитического ведомства, подобные высказывания неприемлемы.
"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала дипломат в Telegram.
Ранее Париж призвал своих европейских партнеров не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае. На ситуацию отреагировали в Кремле.
"Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram