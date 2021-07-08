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"Неприемлемо": Захарова - о призыве Франции не признавать российские вакцины

17:03
  • четверг
  • 08 июля 2021

Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма, считает представитель МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Франции о том, что российские и китайские вакцины от коронавируса признавать в Евросоюзе нельзя.
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По словам спикера внешнеполитического ведомства, подобные высказывания неприемлемы.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала дипломат в Telegram.

Ранее Париж призвал своих европейских партнеров не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России и Китае. На ситуацию отреагировали в Кремле.

"Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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