Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов в Египет

Документ опубликован на сайте правовой информации

Президент России Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные полеты на курорты Египта. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Глава государства также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

В ноябре 2015 года полеты российских лайнеров в Египет были приостановлены. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Решению о возобновлении полетов между странами, но только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

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