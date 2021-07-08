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Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов в Египет

16:52
  • четверг
  • 08 июля 2021

Документ опубликован на сайте правовой информации

Президент России Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные полеты на курорты Египта. Документ опубликован на сайте правовой информации.

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Глава государства также отменил рекомендацию не продавать туры на курорты Египта.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

В ноябре 2015 года полеты российских лайнеров в Египет были приостановлены. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Решению о возобновлении полетов между странами, но только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

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