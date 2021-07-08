"Врачи творят чудеса": видео из COVID-госпиталя в московском ТЦ

В больнице сохраняется высокая плотность пациентов на один квадратный метр
По информации оперштаба, за сутки выздоровели и выписаны из больниц 21 тысяча 336 человек. Суточный прирост заболевших составил 24 тысяч 818 случаев. Во многих регионах страны ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и противоковидных ограничений. Набирает обороты массовая прививочная кампания.
На видео - ковид-госпиталь в одном из столичных торговых центров. Плотность пациентов на один квадратный метр - высокая. Кто-то пока не может дышать самостоятельно - помогают специальные кислородные маски. Кто-то уже справляется своими силами, однако организм ещё не до конца поборол болезнь. Занята практически каждая койка.
"Без реанимации, но дома лежала очень тяжело. Здесь сразу стало легче", - говорит Людмила Железнякова.
Если бы она вовремя сходила на вакцинацию, то, возможно, в госпитале бы и не оказалась. Конечно, прививка не даёт стопроцентной гарантии, что коронавирусом не заразишься. А вот перенести болезнь можно намного легче - так говорят медики.
- Я до этого лежала полторы недели дома с высоченной температурой. Огромная благодарность всему медперсоналу. Низкий поклон. Просто творят чудеса.
- Могу я вас спросить, вы сами вакцинировались уже?
- Нет, я не успела.
Почему люди не хотят прививаться, врачи просто не понимают. Ведь пока ярые противники вакцинации торгуются за своё здоровье, в красных зонах медики пытаются всеми силами спасти жизни тех, кто к коронавирусу отнёсся легкомысленно. Каждый в этом госпитале слышал о необходимости прививок, но от рекомендаций докторов отмахнулся. Либо отложил на потом. Либо вовсе подумал, что заразиться могут какие-то другие - абстрактные люди. Вирус ведь поражает только пожилых людей со слабым иммунитетом. Вот только новый штамм этот миф успешно разрушает.
"Где-то полгода назад больше половины пациентов, которые были - это пациенты от 55, 65 лет и старше. Мы объяснили это тем, что с возрастом уменьшается иммунитет. Вирус не спрашивает паспортный возраст. Поражает всех и чаще даже молодых людей. Конечно, сдвинулось. Безусловно", - предупреждает молодых людей Евгений Фёдоров, заведующий четвёртым терапевтическим отделением.
Именно поэтому врачи так усиленно напоминают: необходимо вакцинироваться, а также в качестве профилактики носить защитные средства: маски и перчатки.
Популярная среди москвичей сеть общественного питания. На входе, конечно, висит предупредительная табличка, вот только дальше никому, по сути, не интересно: пришёл посетитель в маске и есть ли у него необходимый для входа QR-код. Персонал за этим не следит. Заведению теперь грозит штраф в 300 тысяч рублей. Только добросовестное исполнение необходимых противоэпидемических норм поможет быстрее переломить ситуацию. И тогда новые ограничения просто не понадобятся. Большинство москвичей это понимают - за последние сутки в столице прививки сделали больше 100 тысяч человек. Количество выявляемых новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией немного снизилось в сравнении с пиковыми показателями недельной давности - об этом говорят и власти. Именно поэтому приняли решение не продлевать введённые ранее запреты.
"Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе. По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)", - говорится в сообщении мэра Москвы Сергей Собянина на его персональном сайте.
Сделано это в первую очередь для того, чтобы поддержать туристическую и ресторанную очередь, а также тех москвичей, которые пока не успели завершить процесс вакцинации.
Если высокие темпы иммунизации сохранятся, то следующей волны коронавируса, возможно, удастся избежать.
Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram