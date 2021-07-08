Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Савелия Попова

У мальчика редкая разновидность рака лимфатической системы

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Савелия Попова. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

У мальчика редкая разновидность рака лимфатической системы - анапластическая крупноклеточная лимфома. Заболевание развивается стремительно, поражая лимфоузлы и ткани других органов. У ребёнка уже отнялась правая рука. Спасти его сейчас может только специальная интенсивная терапия с препаратом "Онкаспар". На весь курс лечения мальчику потребуется 12 флаконов лекарства стоимостью свыше четырех миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Савелия:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Я хочу от всего сердца поблагодарить каждого из Вас за то, что подарили моему мальчику шанс на благополучное лечение! С Вашей помощью нам удалось закрыть сбор! Теперь мы сможем победить эту страшную болезнь! Впереди у Савелия сложный этап: длительная терапия и восстановление после нее. Однако я уверена, что сын справится, ведь его поддерживает так много добрых и отзывчивых людей! Спасибо огромное всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи! Я желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и благополучия! С большой благодарностью, мама Савелия".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Видео о сборе средств на лечение Савелия Попова:

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