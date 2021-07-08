Депутат МГД Киселева: Роботизированный архив в Сахарово сможет обрабатывать до 300 запросов граждан в час

Новый архив предусматривает создание интеллектуальной системы управления информационным массивом

Депутат Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что роботизированный комплекс с интеллектуальной системой управления информационным массивом, строящийся в столице, сможет обрабатывать до 300 запросов граждан в час.

"Сейчас город хранит документацию в пяти хранилищах и 42 приспособленных помещениях, а также архивах в поликлиниках, соцучреждениях. Это стеллажное хранение, вся информация обрабатывается вручную: от поиска до транспортировки", - отметила парламентарий в беседе с информагентством "Москва".

Новый архив, продолжила она, предусматривает создание интеллектуальной системы управления информационным массивом и роботизированного доступа к коробам хранения. Использование роботов позволит обеспечить сохранность документов, будет создана специальная среду с пониженным содержанием кислорода. Это также исключит возможность пожара.

"Сегодня Главархив Москвы - это сложнейшая структура, которая позволяет сохранять важнейшие сведения и формировать в прямом смысле слова историю, сохранять и передавать свидетельства эпох, которые прошла наша Москва", - напомнила Киселева.

Новый архив возводится в ТиНАО в районе деревни Сахарово. Это будет пятиэтажный корпус площадью 59,6 тысячи квадратных метров.

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