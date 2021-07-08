ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Киселева: Роботизированный архив в Сахарово сможет обрабатывать до 300 запросов граждан в час

17:20
  • четверг
  • 08 июля 2021

Новый архив предусматривает создание интеллектуальной системы управления информационным массивом

Депутат Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что роботизированный комплекс с интеллектуальной системой управления информационным массивом, строящийся в столице, сможет обрабатывать до 300 запросов граждан в час. 
Депутат МГД Киселева: Акция "Списанные книги" формирует культуру бережного отношения к ресурсам

"Сейчас город хранит документацию в пяти хранилищах и 42 приспособленных помещениях, а также архивах в поликлиниках, соцучреждениях. Это стеллажное хранение, вся информация обрабатывается вручную: от поиска до транспортировки", - отметила парламентарий в беседе с информагентством "Москва".

Новый архив, продолжила она, предусматривает создание интеллектуальной системы управления информационным массивом и роботизированного доступа к коробам хранения. Использование роботов позволит обеспечить сохранность документов, будет создана специальная среду с пониженным содержанием кислорода. Это также исключит возможность пожара. 

"Сегодня Главархив Москвы - это сложнейшая структура, которая позволяет сохранять важнейшие сведения и формировать в прямом смысле слова историю, сохранять и передавать свидетельства эпох, которые прошла наша Москва", - напомнила Киселева.

Новый архив возводится в ТиНАО в районе деревни Сахарово. Это будет пятиэтажный корпус площадью 59,6 тысячи квадратных метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работа с архивными документами
Работа с архивными документами
Мария Киселева
Мария Киселева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.