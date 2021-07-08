Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Протяженность Центральной кольцевой автомобильной дороги составляет 336 километров

В четверг президент России Владимир Путин дал команду на начало проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге, тем самым открыв движение по заключительному участку ЦКАД, передает ТАСС.

ЦКАД проходит параллельно параллельно Московскому малому кольцу. Строительство началось в 2014 году.

Проходящая в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги ЦКАД пересекает 13 федеральных дорог. По планам властей, Центральная кольцевая автомобильная дорога разгрузит Москву и МКАД от транзитного транспорта.

Протяженность ЦКАД составляет 336 километров, на платной основе будут эксплуатироваться 260. Разрешенная скорость движения - 110 километров в час.

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