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Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

17:38
  • четверг
  • 08 июля 2021

Протяженность Центральной кольцевой автомобильной дороги составляет 336 километров

В четверг президент России Владимир Путин дал команду на начало проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге, тем самым открыв движение по заключительному участку ЦКАД, передает ТАСС.
Власти выделили почти 7 миллиардов рублей на строительство дорог

ЦКАД проходит параллельно параллельно Московскому малому кольцу. Строительство началось в 2014 году.

Проходящая в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги ЦКАД пересекает 13 федеральных дорог. По планам властей, Центральная кольцевая автомобильная дорога разгрузит Москву и МКАД от транзитного транспорта.

Протяженность ЦКАД составляет 336 километров, на платной основе будут эксплуатироваться 260. Разрешенная скорость движения - 110 километров в час.

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ЦКАД
ЦКАД
Церемония открытии ЦКАД
Церемония открытии ЦКАД
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