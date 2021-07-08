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Минздрав получил письмо ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

18:09
  • четверг
  • 08 июля 2021

Ведомство готово к обсуждению

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что ведомство получило письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации.
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"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - приводит слова помощника ТАСС.

Ранее о том, что ЕС обратился в российский Минздрав, рассказал посол объединения в России Маркус Эдерер. Речь шла об обсуждении взаимного признания ковидных сертификатов.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. В стране зарегистрированы четыре препарата для профилактики COVID-19 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник лайт".

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