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Индия оценила уровень отношений с Россией

18:31
  • четверг
  • 08 июля 2021

В их основе должно лежать принятие многополярности

Министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар заявил в ходе выступления в ИМЭМО РАН, что после Второй мировой войны отношения Индии и России стали одними из самых стабильных в мире.

"Нет сомнения, что отношения России и Индии стали одними из самых стабильных среди отношений крупных стран мира после Второй мировой войны", - цитирует дипломата РИА "Новости".

Эту стабильность, продолжил Джайшанкар, необходимо развивать дальше, не следует воспринимать ее как что-то самой собой разумеющееся.

В основе отношений, подчеркнул министр, должно лежать принятие многополярности. "Именно это осознание и позволило нашим странам легко поддерживать отношения по сравнению с другими государствами", - резюмировал глава индийского МИД.

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