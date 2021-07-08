Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации

Перспектива одна - привиться и забыть, отметил депутат

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко оценил ход вакцинации от коронавируса в России, заметив, что темпы пока недостаточно высокие.

"Планета уже практически приблизилась к созданию иммунитета, 4 миллиарда из 7 - больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы еще где-то там в аутсайдерах", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Онищенко подчеркнул, что "перспектива одна - привиться и забыть".

Актуальные данные Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается депутат, говорят следующее: всего в мире вакцину получили порядка 4 миллиардов человек. Более миллиарда - в Китае, около 180 миллионов - в Соединенных Штатах.

В России привито около 30 миллионов человек.

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