Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации

Перспектива одна - привиться и забыть, отметил депутат
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко оценил ход вакцинации от коронавируса в России, заметив, что темпы пока недостаточно высокие.
"Планета уже практически приблизилась к созданию иммунитета, 4 миллиарда из 7 - больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы еще где-то там в аутсайдерах", - приводит слова парламентария РИА "Новости".
Онищенко подчеркнул, что "перспектива одна - привиться и забыть".
Актуальные данные Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается депутат, говорят следующее: всего в мире вакцину получили порядка 4 миллиардов человек. Более миллиарда - в Китае, около 180 миллионов - в Соединенных Штатах.
В России привито около 30 миллионов человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram