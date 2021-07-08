ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко назвал Россию аутсайдером в вопросе вакцинации

18:55
  • четверг
  • 08 июля 2021

Перспектива одна - привиться и забыть, отметил депутат

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко оценил ход вакцинации от коронавируса в России, заметив, что темпы пока недостаточно высокие.
Песков заявил об эффективности российской вакцины к новым штаммам

"Планета уже практически приблизилась к созданию иммунитета, 4 миллиарда из 7 - больше половины. Очень впечатляющая цифра. Планета приблизилась, а мы еще где-то там в аутсайдерах", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Онищенко подчеркнул, что "перспектива одна - привиться и забыть".

Актуальные данные Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается депутат, говорят следующее: всего в мире вакцину получили порядка 4 миллиардов человек. Более миллиарда - в Китае, около 180 миллионов - в Соединенных Штатах.

В России привито около 30 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.