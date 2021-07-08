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Путин проехал по ЦКАД

19:08
  • четверг
  • 08 июля 2021

Глава государства сам находился за рулем Aurus

Президент России Владимир Путин в четверг проехал по Центральной кольцевой автодороге за рулем Aurus, передает РИА "Новости". До этого глава государства принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали.
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На пассажирском сиденье находилась главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова. Она рассказывала президенту о ходе стройки трассы.

"Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - отметил российский лидер в процессе движения. Главный специалист уточнила, что это деформационные швы. Сделать так, чтобы они совсем не чувствовались, сложно. Такая технология, добавила Кузнецова, применяется во всем мире.

Уточняется, что пока Путин ехал, ему продемонстрировали размещенный около центрального пункта управления ЦКАД макет моста через канал имени Москвы.

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