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ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса

19:23
  • четверг
  • 08 июля 2021

Вариант AT.1 попал в соответствующий список

Выявленный в России в январе этого года вариант коронавируса AT.1 включен в список для дальнейшего мониторинга Всемирной организацией здравоохранения, передает РИА "Новости" в четверг.

В организации уточнили, что внимательно отслеживают российский штамм с 9 июня. В этом списке среди прочих значатся в том числе мутации из США, Великобритании, Бразилии и Индонезии.

Как объяснили в ВОЗ, попадают в список для мониторинга штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые влияют на характеристики вируса. Эти мутации требуют повторной оценки данных.

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