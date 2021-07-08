ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса

Вариант AT.1 попал в соответствующий список
Выявленный в России в январе этого года вариант коронавируса AT.1 включен в список для дальнейшего мониторинга Всемирной организацией здравоохранения, передает РИА "Новости" в четверг.
В организации уточнили, что внимательно отслеживают российский штамм с 9 июня. В этом списке среди прочих значатся в том числе мутации из США, Великобритании, Бразилии и Индонезии.
Как объяснили в ВОЗ, попадают в список для мониторинга штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые влияют на характеристики вируса. Эти мутации требуют повторной оценки данных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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