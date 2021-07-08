ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликована запись переговоров пилота с диспетчером перед крушением Ан-26

19:11
  • четверг
  • 08 июля 2021

Разговор проходил в плановом режиме, летчик не сообщал о нештатных ситуациях

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 и диспетчера незадолго до крушения самолета.

Разговор шел в плановом режиме, и летчик не сообщал о нештатных ситуациях. На записи слышно, что диспетчер советовала экипажу "не снижаться в море", на что пилот ответил согласием.

- Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите.

- Один альфа, о 800 доложу, 26085.

Через некоторое время диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка, но ответа не последовало. Она повторила вопрос еще несколько раз, но пилот так и не отозвался.

Ранее стало известно, что для опознания погибших при крушении Ан-26 проведут генетические экспертизы. Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один из них.

В настоящее время на месте крушения Ан-26 продолжаются поисковые работы. К работе приступили специалисты МАК.

Видео: запись переговоров пилота и диспетчера от РЕН ТВ

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Крушение самолета Ан-26
Крушение самолета Ан-26
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.