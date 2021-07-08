Опубликована запись переговоров пилота с диспетчером перед крушением Ан-26

Разговор проходил в плановом режиме, летчик не сообщал о нештатных ситуациях

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 и диспетчера незадолго до крушения самолета.

Разговор шел в плановом режиме, и летчик не сообщал о нештатных ситуациях. На записи слышно, что диспетчер советовала экипажу "не снижаться в море", на что пилот ответил согласием.

- Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите. - Один альфа, о 800 доложу, 26085.

Через некоторое время диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка, но ответа не последовало. Она повторила вопрос еще несколько раз, но пилот так и не отозвался.

Ранее стало известно, что для опознания погибших при крушении Ан-26 проведут генетические экспертизы. Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один из них.

В настоящее время на месте крушения Ан-26 продолжаются поисковые работы. К работе приступили специалисты МАК.

Видео: запись переговоров пилота и диспетчера от РЕН ТВ

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