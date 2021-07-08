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Депутата Бурнашова поймали пьяным за рулем

19:35
  • четверг
  • 08 июля 2021

Члена фракции "Единая Россия" в Госдуме задержали в Перми

Депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова задержали по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Парламентария поймали за рулем собственной машины в Перми.

Бурнашов – член фракции "Единая Россия" в Госдуме. Так как он не является членом партии ЕР, к нему не могут быть применены меры партийного взыскания, то есть исключение из нее.

"Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет", - прокомментировал инцидент замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

В Telegram-канале ЕР говорится, что Бурнашов, "потеряв человеческий облик, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них".

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