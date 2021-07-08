Мэр Сочи оценил ущерб от наводнения на курорте

Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что общая сумма ущерба от непогоды в городе-курорте составила около 18 миллионов рублей.

"Деньги будут выплачены из бюджета Краснодарского края. Поручил тщательно подготовить и в кратчайшие сроки направить в край все необходимые документы", - написал мэр в Telegram.

Он добавил, что уже через несколько дней во всех районах Сочи будет проведен масштабный субботник.

Из-за прошедших в регионе ливней поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Были зафиксированы локальные подтопления. Изначально сообщалось, что может понадобиться эвакуация, но от этой идеи власти потом отказались.

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