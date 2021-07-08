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Ученые предупредили об "экстремальной" жаре

20:01
  • четверг
  • 08 июля 2021

Земля переступила опасный климатический порог

Ученые предупредили, что планета Земля переступила опасный климатический порог - теперь небольшое потепление может вызвать экстремальное повышение температур. Об этом пишет Sky News.
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В качестве примера для анализа была выбрана Канада. В местной деревне Литтон зафиксировали беспрецедентные для региона 49,6 градуса по Цельсию. Из-за этого начались лесные пожары, в результате которых поселение было практически уничтожено.

Такая жара, выяснили специалисты, чрезвычайно редкое событие для региона, а виной всему глобальное потепление.

"Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", - отметили в Оксфордском университете.

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