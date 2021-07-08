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"Всегда как в первый раз": Собчак опубликовала трогательное фото с Богомоловым

20:17
  • четверг
  • 08 июля 2021

В сентябре супруги отметят вторую годовщину свадьбы

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак показала фотографию поцелуя со своим мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым. Публикация появилась в личном блоге Собчак в соцсети Instagram.

"Всегда как в первый раз с моим Константином", - подписала трогательный снимок Собчак.

Фанаты телеведущей пришли в восторг от новой фотографии супругов:

- Нос-то, нос какой.

- Как я это понимаю! Мы уже почти десять лет вместе, а все тянет друг к другу. И то, что мне 50 - не помеха.

- Как приятно целоваться с тем, с кем приятно.

- Лучшие!

Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У Ксении есть сын Платон от прошлого брака с Максимом Виторганом.

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