"Всегда как в первый раз": Собчак опубликовала трогательное фото с Богомоловым

В сентябре супруги отметят вторую годовщину свадьбы

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак показала фотографию поцелуя со своим мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым. Публикация появилась в личном блоге Собчак в соцсети Instagram.

"Всегда как в первый раз с моим Константином", - подписала трогательный снимок Собчак.

Фанаты телеведущей пришли в восторг от новой фотографии супругов:

- Нос-то, нос какой. - Как я это понимаю! Мы уже почти десять лет вместе, а все тянет друг к другу. И то, что мне 50 - не помеха. - Как приятно целоваться с тем, с кем приятно. - Лучшие!

Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года. У Ксении есть сын Платон от прошлого брака с Максимом Виторганом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram