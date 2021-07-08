Белый дом: Байден не готовил никакого "нового сигнала" России

Джен Псаки пришлось объясняться перед журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг в ходе брифинга с журналистами, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не готовил "нового сигнала" Владимиру Путину по теме кибербезопасности.

Как уточняет ТАСС, Псаки спросили, что имел в виду Байден, когда сказал, что намерен донести нечто до российского лидера.

"Я думаю, что в контексте беседы он имел в виду, что не станет раскрывать им содержание брифинга, который был для него проведен", - ответила пресс-секретарь.

В минувшую среду Байден участвовал в брифинге с прессой, утром перед этим проведя совещание, где обсуждался вопрос противодействия кибератакам. Президента спросили, какой сигнал он после этого совещания подает Путину. Байден ответил, что донесет этот сигнал до российского президента, но подробностей не привел.

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