Собянин: запуск ЦКАД разгрузит дороги Москвы

Движение на вылетных магистралях в столице улучшится на 6-10%, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что движение транспорта на вылетных магистралях столицы улучшится на 6-10% благодаря Центральной кольцевой автодороге. По его словам, ЦКАД является одним из ключевых проектов в сфере транспорта.

"МКАД, по сути дела, стал внутренней дорогой и уже не справляется ни с какими транзитными потоками, зимой движение просто останавливается, и наступает коллапс. <…> Четверть всех грузовиков удалось перевести на ЦКАД, что для Москвы означает улучшение движения на ключевых вылетных магистралях на 6-10%", - сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Мэр отметил, что благодаря вводу ЦКАД нагрузка на МКАД снизилась на 16%, что также "очень сильно улучшило движение".

8 июля президент России Владимир Путин открыл движение на последнем участке ЦКАД - от Калужского до Симферопольского шоссе.

"Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются", - отметил российский лидер во время поездки. Главный специалист "Автодора" уточнила, что это деформационные швы. Сделать так, чтобы они совсем не чувствовались, сложно, отметила Станислава Кузнецова.

Видео: Путин проехал по ЦКАД

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