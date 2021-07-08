Идеи на вырост: финалисты "Большой перемены" презентовали Путину свои проекты

Победителей конкурса назовут черед неделю

Новаторские идеи и предложения, которые генерирует молодежь, нужны России, чтобы страна двигалась вперед. Такое мнение высказал сегодня Владимир Путин, общаясь в онлайн-формате с финалистами конкурса "Большая перемена". Школьники 5-х, 6-х и 7-х классов, которые в этом году впервые участвуют в конкурсе, собрались в Артеке, где пройдет решающий этап этого масштабного мероприятия.

Море, солнце, горы, "Артек". Отдохнуть здесь мечтают все школьники, но попадают лучшие, в том числе финалисты всероссийского конкурса "Большая перемена". Участвовать в нем с этого года получили возможность ученики, начиная с пятого класса. А это более 2,5 миллиона девчонок и мальчишек, талантливых и увлеченных.

"Большая перемена" помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребенка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передает его уникальность, особое отношение к детям. Здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи. Неслучайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века", - заявил Путин.

Над тем, какой станет школа будущего, много думал одиннадцатилетний Даниил Галстян. Его путь на конкурс был тернист. Ведь еще в прошлом году в нем могли участвовать только ученики 8-11 классов. Помогла сестра Диана, Даниила приняли в московскую региональную команду. А теперь он финалист. Но если отстаивать свой проект на региональном уровне уже привык, то в Артеке, где аудитория - по сути вся страна, включая президента, разволновался. Эмоции взяли верх, и он заплакал.

"Все хорошо, Даниил. Наверняка, мама и папа тебя слышат. И то, что ты вот так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, это подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к своим близким. Это очень хорошо. Ты не стесняйся своих слез, не надо стесняться. Все хорошо", - обратился к мальчику президент.

"Мой проект - это школа будущего. Она будет называться "Школа аристократов". Там будут учиться мальчики и девочки. Цель мальчиков - это воспитать в них дух, а цель девочек - стать милее. Потому что девочки - это источник любви, верности и всего мира. Как и мальчики", - сказал финалист конкурса "Большая перемена" Даниил Галстян.

"Но вообще-то специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, когда девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют. Потому что они с большим уважением начинают относиться друг к другу", - заметил глава государства.

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Все дети сегодня благодарили своих родителей за поддержку. В эти дни в Архызе проходит и семейная смена "Большой перемены". И, как говорят ее участники, дружба детей переросла в дружбу целых семей из разных регионов России.

"Конечно, хотелось бы, чтобы такие семейные смены получили свое дальнейшее развитие для того, чтобы у "Большой перемены" родных и любимых было все больше и больше с каждым днем. Мы же, родители, со своей стороны, готовы предоставить все свои возможности, все свои ресурсы для того, чтобы достойно воспитать наше будущее поколение", - сказала Екатерина Масленникова, мама победительницы конкурса "Большая перемена - 2020" Елены Масленниковой.

12-летняя Сафия Кумышева из Кабардино-Балкарии в рамках конкурса выбрала проект "Познавай Россию" и сняла настоящий документальный фильм о своей малой Родине.

"Я считаю, что моя республика - самая красивая. В ней много различных достопримечательностей и объектов. Я считаю, что в моей республике туризм должен развиваться. Мой город прекрасный и его должна увидеть вся Россия", - обратилась Сафия Кумышева, финалистка конкурса "Большая перемена" из КБР.

"Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз на лыжах катался у вас там, в этих прекрасных, чудных горах. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел", - заявил Путин.

Конечно, большинству участников "Большой перемены" готовиться к конкурсу помогали родители и учителя. А 13-етняя Мария Миллер из Первоуральска Челябинской области привлекла педагогов к работе над онлайн-курсами по математике, истории и технологии.

"Для создания курсов я сначала выбираю тему, потом подбираю материал, записываю уроки, озвучиваю их, создаю задания. Затем загружаю курсы на платформу и ищу учеников", - рассказала Мария Миллер, финалистка конкурса "Большая перемена" из Свердловской области.

"Я удивлен, что ты разные направления взяла: и математику, и историю, и технологии. Тебе все это самой интересно? Ты с удовольствием занимаешься и одним предметом, и другим направлением?" - спросил президент.

"Да, я просто ищу темы, которые меня увлекают. И они могут находиться в любых предметах", - ответила Мария Миллер.

По ее словам, принять участие в "Большой перемене" она решила еще и потому, что в конкурсе можно выиграть денежный приз, который она намерена потратить на развитие родной школы.

Александр Лунин из Краснодарского края - участник проекта "Волонтеры победы". Рассказывает, что впервые задумался об истории Великой Отечественной войны, когда вместе с родителями рассматривал семейный альбом. Прадед Саши пропал без вести на фронте.

"Хочу организовать свой проект по борьбе с фейковой информацией о ВОВ. Он будет проходить на какой-то площадке, где волонтеры смогут находить фейковую информацию, присылать ссылки или текст, и мы все вместе будем пропагандировать правильную информацию, не ложь", - заявил Александр Лунин, финалист конкурса "Большая перемена", Краснодарский край.

Мария Горбунова из Приморского края участвует в волонтерском движении. Направление "Делай добро" выбрала и на "Большой перемене". Попасть в "Артек" - давняя мечта Маши. В дороге в Крым она провела почти сутки.

"Это всем нам еще раз показывает и напоминает о величии нашей страны. Восемь часов нужно было для того, чтобы долететь из Владивостока до Москвы, да еще и сюда, десять часов полета, и все это — Россия", - заявил Путин.

За время "Большой перемены" эти мальчишки и девчонки успели по-настоящему подружиться, обменяться идеями и придумать новые проекты. Победители конкурса станут известны черед неделю. Но большое и увлекательное путешествие не заканчивается. Вскоре по Транссибу из Москвы во Владивосток отправится спецпоезд "Большая перемена".

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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