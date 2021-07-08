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МИД подтвердил встречу Лаврова и Керри в Москве

20:58
  • четверг
  • 08 июля 2021

Подробности ведомство раскроет позднее

Telegram-канал "Дипломатический источник" сообщил, что на следующей неделе в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джона Керри.
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На публикацию отреагировали в российском МИД.

"Спасибо за то, что не оставляете нас один на один со свободным временем. Подтверждаем. Подробности завтра на брифинге", - написала в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

СМИ передавали ,что Керри едет в российскую столицу для обсуждения климатической повестки.

С 2013 по 2017 год Керри занимал должность госсекретаря США, многократно встречался с Лавровым.

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