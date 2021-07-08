Попова заявила об отсутствии необходимости вводить локдаун

Действующие ограничения и интенсивная вакцинация работают

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила необходимость введения в стране новых антикоронавирусных ограничений вплоть до локдауна.

"Меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия-1".

Вместе с тем нынешнюю ситуацию по COVID-19 в России глава Роспотребнадзора назвала напряженной. Самые высокие цифры по заболеваемости, добавила она, наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе.

Также Попова отметила, что прошедшие полный курс вакцинации россияне заразились коронавирусом только в 0,7% случаев от общего числа привитых в стране.

Что касается случаев повторного заражения, то они не превышают 1%. В каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше, уточнила руководитель ведомства.

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