Байден рассказал, на чем будут концентрироваться США

Вашингтон хочет установить международные нормы в использовании новых технологий

В ходе своего выступления в Белом доме в четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка должна сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

"Нам также надо сосредоточиться на укреплении сильных сторон Америки, чтобы справиться со стратегическим соперничеством с Китаем и другими странами", - цитирует Байдена ТАСС.

Глава государства добавил, что Вашингтону следует установить международные нормы в использовании новых технологий и киберпространстве.

Ранее Байден заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть "стабильными и предсказуемыми". "Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы", - сказал американский лидер.

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