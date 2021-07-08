В Швеции после взлета разбился самолет

На борту находилось девять человек

В Швеции после взлета из аэропорта Эребру разбился самолет, на борту которого находилось девять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведское агентство TT.

Предварительно, разбился самолет, предназначенный для прыжков с парашютом. Шведские СМИ сообщают о нескольких погибших, однако эта информация сейчас уточняется. В Сети появились первые кадры с места катастрофы:

���� INFO - #Suède : Un avion avec neuf personnes à bord s'est écrasé après le décollage à l'extérieur d'#Orebro, a rapporté l'agence de presse TT, citant les autorités. pic.twitter.com/eJA7gQZMth — FranceNews24 (@FranceNews24) July 8, 2021

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