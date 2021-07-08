Москвичей предупредили о 12-дневном "парниковом котле"

Осадки ожидаются только во второй половине июля

Как сообщает в четверг вечером портал "Метеовести", жара продержится в Москве 12 дней. Антициклоны бывают такими продолжительными лишь в 1% случаев.

"Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что антициклон перекрывает пути ветрам.

Синоптики уточняют, что осадки вернутся в Москву во второй половине июля, но дожди ожидаются кратковременные, выпадет в общей сложности около 50% от положенной нормы.

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