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В России изменят правила пребывания мигрантов

08:12
  • пятница
  • 09 июля 2021

МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

МВД России выступило с предложением изменить условия пребывания в нашей стране для иностранных граждан. В частности, могут отменить разрешения на временное проживание в России.
В России вводят новые правила для мигрантов

Ведомство предлагает сделать три миграционных режима пребывания в стране. Режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение года), долгосрочного пребывания (более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание), а также режим постоянного проживания (будет действовать бессрочно).

Трудовая миграция должна регулироваться с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Москвы рассказали, что в период пандемии столице для трудовых мигрантов создали нормальные жилищные и санитарные условия, обеспечили медицинскую помощь.

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