В России изменят правила пребывания мигрантов

МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

МВД России выступило с предложением изменить условия пребывания в нашей стране для иностранных граждан. В частности, могут отменить разрешения на временное проживание в России.

Ведомство предлагает сделать три миграционных режима пребывания в стране. Режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение года), долгосрочного пребывания (более 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание), а также режим постоянного проживания (будет действовать бессрочно).

Трудовая миграция должна регулироваться с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Москвы рассказали, что в период пандемии столице для трудовых мигрантов создали нормальные жилищные и санитарные условия, обеспечили медицинскую помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram