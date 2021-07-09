Названы российские альтернативы отдыху на Черном море

Пандемия - хороший повод познакомиться с красотами родной страны

Помимо Краснодарского края россияне чаще всего выбирают для отдыха Алтай, Камчатку, Карелию и Дагестан, заявила гендиректор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.

Она подчеркнула, что Дагестан опережает Алтай по количеству бронирований более чем вдвое.

"Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены. В первую очередь поездкой туда заинтересуются активные путешественники, которые не привыкли сидеть на месте, а оказавшись в ситуации закрытых границ, нашли новое неизученное направление с совершенно другой культурой", - объяснила Бортникова популярность региона.

Также в десятке самых популярных российских мест для отдыха оказались Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз, передает агентство "Прайм".

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