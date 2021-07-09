В посольстве Тайваня задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля

11 подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали в посольстве Тайваня. Сотрудники дипмиссии дали на это свое согласие.

В то же время полиция Гаити установила личности 28 подозреваемых в убийстве президента страны. В состав вооруженной группы входили минимум 26 граждан Колумбии, еще двое - американцы гаитянского происхождения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Жовенеля Моиза застрелили в собственной резиденции в ночь на среду, 7 июля. Гаити временно возглавил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

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