ИИ помог повысить точность диагнозов в московских поликлиниках

Нейросеть упростила работу врачей

В поликлиниках Москвы цифровые сервисы позволили увеличить точность постановки диагнозов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что вот уже на протяжении 10 месяцев система поддержки принятия врачебных решений является неотъемлемой частью работы московских терапевтов.

"За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4% и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов", - отметила Ракова.

По словам заммэра Москвы, цифровые сервисы помогают врачам избежать ошибок при постановке предварительного диагноза и повышают выявляемость заболеваний на начальных стадиях.

Отмечается, что цифровой сервис предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза с учетом всех жалоб пациента. При выборе одного или трех диагнозов медики соглашаются с предложениями нейросети в 46% и 68% случаев соответственно, сказано на сайте мэра Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram