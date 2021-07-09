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ИИ помог повысить точность диагнозов в московских поликлиниках

08:58
  • пятница
  • 09 июля 2021

Нейросеть упростила работу врачей

В поликлиниках Москвы цифровые сервисы позволили увеличить точность постановки диагнозов, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она напомнила, что вот уже на протяжении 10 месяцев система поддержки принятия врачебных решений является неотъемлемой частью работы московских терапевтов.

"За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4% и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов", - отметила Ракова.

По словам заммэра Москвы, цифровые сервисы помогают врачам избежать ошибок при постановке предварительного диагноза и повышают выявляемость заболеваний на начальных стадиях.

Отмечается, что цифровой сервис предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза с учетом всех жалоб пациента. При выборе одного или трех диагнозов медики соглашаются с предложениями нейросети в 46% и 68% случаев соответственно, сказано на сайте мэра Москвы.

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