Безруков показал беременную жену и младших детей

Актер готовится стать папой в пятый раз

Сергей Безруков поделился с поклонниками видео, на котором видно его беременную жену Анну Матисон и двух детей: 5-летнюю Марию и 2-летнего Степана.

"Ждем-с третьего", - лаконично подписал семейный ролик актер.

Также он призвал подписчиков быть счастливыми и беречь своих родных и близких.

Поклонники порадовались за актера и его семью. "Искренне поздравляю и очень рад за вас"; "Просто наслаждаешься, глядя на вас. Храни вас Господь!"; "Тоже жду третьего. Поздравляю вас"; "Вот оно — самое настоящее счастье, семья"; "Желаю вам сказочного счастья! Долголетия и здравия"; "Приятно слышать и видеть! Так держать", - написали в комментариях.

О том, что Безруков вновь станет отцом, стало известно 1 июля. Для артиста ребенок станет пятым. Двое старших детей – дочь Александра и сын Иван – родились в союзе актера с актрисой Кристиной Смирновой.

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