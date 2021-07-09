В Сибири пожарные спасли олененка из полыхающего леса (видео)

Тушение осложняет жара и сильный ветер

Резко обострилась обстановка с природными пожарами в Якутии. Там огонь бушует на территории национального парка "Ленские столбы" и уже угрожает населённым пунктам. Сложная ситуация и в Челябинской области - пламя тоже подступает к жилым домам, в одном из сёл людей пришлось эвакуировать.

Самолет-амфибия Бе-200 только этим утром сбросил на полыхающие леса 300 тонн воды. В тушении задействованы и вертолеты Ми-8. Но потушить огонь пока не удается. Сильный порывистый ветер буквально перебрасывает пламя по верхушкам деревьев. Почти 5 часов спасатели провели в дыму, с воздуха определяя с помощью тепловизоров, где находятся очаги возгораний. Огонь приблизился к пяти населенным пунктам. Там сейчас действует режим ЧС. Жителей одного из поселков эвакуировали. В соседних готовятся к отъезду.

Спасать приходится не только людей. Пожарные вынесли на руках из огня олененка. В Якутии площадь природных пожаров за сутки выросла почти на 70 тысяч гектаров. Местные жители разворачивают машины, меняя маршрут - подальше от стихии. Огонь угрожает нескольким селам. Горит национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО "Ленские столбы". Спецавиация распыляет в воздухе реагенты, которые вызывают искусственные осадки.

Экологический ущерб масштабный. Спасателям особенно тяжело - в труднодоступной скалистой местности они не могут подойти к очагам возгораний. Несмотря на это, работа продолжается.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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