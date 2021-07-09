В реанимации - непривитые: что происходит в "красных зонах" ковид-больниц

До сих пор не все осознают серьёзность ситуации

У большинства заболевших диагностирован особо агрессивный штамм "дельта". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инфекция поражает даже молодых. Сделать прививку и соблюдать меры безопасности - лучшие способы защитить себя.

Каждый вдох даётся с трудом. Как и каждое произнесённое слово. У всех пациентов временного госпиталя на ВДНХ подтверждён коронавирус. И кислородная маска должна быть у них всегда под рукой!

Минуту назад Анастасия свободно разговаривала, внезапно начала задыхаться. Кашель, одышка. На помощь пришел врач. О прививках здесь не говорят. Сожалеют об упущенной возможности сохранить здоровье и иначе провести лето.

Симптомы - как под копирку. Если еще полгода назад тяжёлое течение коронавируса зависело от наличия у пациента сопутствующих заболеваний, то в случае с индийским штаммом в больнице сильные и здоровые. Здесь уже пролечили 25 тысяч пациентов. И поток новых не останавливается.

"Красная зона" отрезвляет тех, кто отрицает меры предосторожности, игнорирует вакцинацию и не верит, что это реальность, в которую может попасть каждый.

"В реанимацию попадают те, кто не привиты. И "утяжеляются" они быстро, спонтанно, даже неожиданно для них самих. Вроде бы он вчера смеялся, улыбался, а утром приходишь на смену - он уже в реанимации", - рассказала медицинская сестра Оксана Харитонова.

Врачи как никто понимают важность вакцинации. Известно, что прививка, если не на 100% защитит от вирусной инфекции, то облегчит течение болезни. Однако эта дама, которая тоже давала клятву Гиппократу, видимо, забыла ее суть. "Добрая" женщина помогала людям избежать вакцинации. О мотивах сейчас ее допрашивают следователи. За поддельный документ администратор требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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