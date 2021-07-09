МИД высказался о напряженности на афганско-таджикской границе

Пока в Вашингтоне умывают руки, в Москве надеются решить конфликт путём переговоров

Россия обеспокоена нарастанием напряжённости на афганско-таджикской границе. Об этом заявили в пятницу в МИДе. На фоне поспешного вывода американских войск боевики запрещённого в России движения "Талибан" начали активное наступление в Афганистане.

Мы сделали, что могли, теперь, если сможет, пусть делает кто-то другой. По логике президента США, в первую очередь, это теперь заботы афганского правительства, военных и жителей республики, поддерживающих власти и оказавшихся буквально между двух огней. С одной стороны, отступающая армия. С другой - атакующие вооруженные группировки фундаменталистов. Вывод американских войск, больше напоминающий откровенное бегство, Джо Байден сегодня пытается всеми силами оправдать.

"В 2014 году некоторые настаивали: "Еще один год". Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было то же самое. И еще, и еще. Почти 20-летний опыт показал, а нынешняя ситуация с безопасностью лишь подтверждает: очередной "еще один год" боевых действий в Афганистане является не решением, а, скорее, перспективой остаться там бессрочно", - заявил президент США.

Дело сделано, дал понять Байден. Террористы усилиями США побеждены. Виновные в атаке на башни-близнецы ликвидированы. Усама бен Ладен мертв. Все угрозы нейтрализованы. Хотя на деле угроз стало только больше. Иначе как объяснить, что Пентагон спешно эвакуирует своих военных на полмесяца раньше срока.

Байден делает одну оговорку: США сохранят возможности для нанесения ударов по Афганистану. Но издалека. С больших расстояний. Невнятную позицию президента, бросившего в пучине гражданской войны тысячи теперь уже бывших союзников, попытался скорректировать Пентагон:

"Мы помним об успехах талибов, и именно поэтому для нас так важно продолжать добиваться политического урегулирования этой войны путем переговоров".

До политического диалога, как видно, очень далеко. Афганские военные заявляют, что им удалось отбить часть провинции Лагман. Исламисты рапортуют о том, что сегодня взяли под свой контроль КПП на границе с Ираном. А до этого два перехода на афгано-таджикской границе.

Присутствие десятков тысяч вооруженных отрядов по соседству мало кому понравится. Ситуацией крайне обеспокоены в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане. Решение, как обезопасить регион от расползания конфликта, сегодня ищут в ОДКБ. Для консультаций в Москву приглашены и представители официального Кабула, и политического офиса запрещенного в России "Талибана". Последние уже заявили, что не собираются проникать в приграничные страны. И более того, намерены бороться с наркобизнесом и ИГИЛ (запрещенная в России организация).

В Москве подчеркивают - переговоры единственный способ остановить кровопролитие. Но Россия в случае необходимости готова на решительные действия.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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