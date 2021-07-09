Виктору Медведчуку продлили домашний арест

Выходить из дома он может только для получения медпомощи

Суд в Киеве в пятницу утром продлил до 7 сентября круглосуточный домашний арест Виктору Медведчуку. Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который выступал за мирное урегулирование в Донбассе, обвиняют в госизмене.

До осени сохраняются и обязательства, возложенные на политика – ему, в частности, запрещено снимать электронный браслет и покидать пределы Киевской области. Выходить из дома он сможет только для получения медицинской помощи, сообщает "ТВ Центр".

Рассматривать вопрос о мере пресечения инстанция начала еще накануне. Защитники политика заподозрили судью в предвзятости и заявили ему отвод, однако требование осталось без удовлетворения.

По словам адвокатов, безосновательно отклоняли и другие ходатайства, а сам процесс проходил с многочисленными нарушениями. Решение суда сам Медведчук считает незаконным, а обвинения - политически мотивированными.

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