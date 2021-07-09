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Полчища мух атаковали жителей челябинского села

11:47
  • пятница
  • 09 июля 2021

Почему не удаётся решить проблему?

Экологическая катастрофа в Челябинской области. Жителей села Муслюмово атакуют полчища мух. От назойливых насекомых не скрыться даже дома. Причина нашествия - местная птицефабрика. Предприятие уже не первый год сбрасывает отходы в реку и на поле, отравляя окружающую среду.

Жители села Муслюмова уже устали отбиваться от мух. Они и дома, и в огороде. Постоянно приходится покупать разные средства, чтобы хоть как-то справиться с насекомыми. Особенно недовольны пенсионеры.

Еще больше мух - в реке Теча. Сюда местная птицефабрика сливает нечистоты вместе с останками птиц. Дно реки усеяно перьями, кишками и куриными лапами. И на этих отходах размножаются, как на дрожжах, мухи.

Администрация сельского поселения пыталась решить вопрос с птицефабрикой. Но представителей охрана даже на порог не пустила. Так и продолжают загрязнять не только реку. Сбрасывают отходы и в поле.

На поле не только полчища мух, от которых невозможно отбиться. Но и живые цыплята, за которыми не досмотрели на птицефабрике и фактически отправили сюда вместе с отходами умирать.

Местные жители уже не один год пишут жалобы. Но страшная вонь и мухи никуда не делись. Поговорить с руководством предприятия не получается. Охрана не пропускает. Сейчас собирают подписи для обращения к губернатору. Прокуратура уже начала проверку.

Документы о нарушениях на птицефабрике передали в Росприроднадзор. Возможно, там определят нанесённый ущерб. И подсчитают сумму штрафов, которые смогут стать аргументом в этом противостоянии.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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