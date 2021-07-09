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В Москве провели мастер-класс "Женщина в политике"

11:53
  • пятница
  • 09 июля 2021

Что обсудили эксперты?

"Женщина в политике" - мастер-класс с таким названием состоялся в Москве. На мероприятии обсудили основные вызовы, с которыми приходится сталкиваться всем представителям данной сферы – причём, вне зависимости от пола.

Говорили и о том, как добиться успеха, занимаясь законодательной деятельностью. По мнению спикеров, важно владеть юридическими компетенциями и понимать реальные нужды народа. А также - развивать некоторые личные качества.

"Первое место для меня занимает слово интеллект. Есть интеллект, есть всё остальное. Есть харизма, есть возможность увидеть себя в зеркале и применительно к себе самой сделать какие-то вещи. В общем, в любом случае - образование и интеллект", - отметила депутат Государственной думы Ирина Белых.

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Мастер-класс "Женщина в политике"
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Ирина Белых
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