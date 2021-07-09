ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия "Новые люди" представила документы в ЦИК для участия в выборах

11:56
  • пятница
  • 09 июля 2021

Голосование в Госдуму пройдет в сентябре

В пятницу партия "Новые люди" предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре.

В федеральный список вошли 239 человек, по одномандатным округам - 215. Кандидаты - представители разных профессий. В их числе и много известных людей. Которые готовы отстаивать интересы избирателей на местах.

"Мы говорим о необходимости развития регионов, поддержке регионов. Мы говорим о том, что необходимо больше денег оставлять непосредственно местам, где проживают люди. Это даст возможность регионам самим решать, какие первоочередные задачи они должны реализовывать и непосредственно улучшать жизнь людей в конкретных городах, поселках и селах", - заявила советник лидера партии "Новые люди", кандидат в депутаты Государственной Думы Сардана Авксентьева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Партия "Новые люди" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Новые люди" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.