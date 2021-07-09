Партия "Новые люди" представила документы в ЦИК для участия в выборах

Голосование в Госдуму пройдет в сентябре

В пятницу партия "Новые люди" предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре.

В федеральный список вошли 239 человек, по одномандатным округам - 215. Кандидаты - представители разных профессий. В их числе и много известных людей. Которые готовы отстаивать интересы избирателей на местах.

"Мы говорим о необходимости развития регионов, поддержке регионов. Мы говорим о том, что необходимо больше денег оставлять непосредственно местам, где проживают люди. Это даст возможность регионам самим решать, какие первоочередные задачи они должны реализовывать и непосредственно улучшать жизнь людей в конкретных городах, поселках и селах", - заявила советник лидера партии "Новые люди", кандидат в депутаты Государственной Думы Сардана Авксентьева.

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