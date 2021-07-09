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Онлайн-экскурсии и сюрприз от филармонии: чем заняться на выходных в Москве

11:54
  • пятница
  • 09 июля 2021

Как провести время не только с удовольствием, но и с пользой?

Симфонические концерты, выставки и увлекательные мастер-классы - всё в формате онлайн. Не выходя из дома теперь можно отправиться на экскурсию по московскому зоопарку и посетить филармонию - для виртуального отдыха не существует границ.

Лето - отличное время, чтобы открыть страну и любимый город с новых сторон.  Знаете, где "наше всё" Александр Сергеевич Пушкин праздновал мальчишник перед своей свадьбой? А кто стрелял в Аполлона на Большом театре? Ответ найти очень просто! Причем, не выходя из дома.

Видео экскурсий и роликов о столице много. Но поиск новых форм продолжается. Известный цифровой туристический сервис, изначально рассчитанный на иностранцев, пошёл оригинальным путём. Его коллажные зарисовки созданы в стиле супрематизма! В результате даже печальная история об английской панде Чи-Чи, которую полвека назад хотели выдать замуж за московского Ань-Аня, да так и не выдали, смотрится с улыбкой.

За нынешними обитателями Московского зоопарка можно наблюдать круглосуточно. Судя по видео, сотрудники от них не отходят. Эти ролики не просто увлекательные – познавательные! Как сделать мясное мороженое для леопарда –именинника? И что он будет с ним делать? Как выглядит птенец краснокнижного стерха, недавно появившийся на свет? И на какие акробатические этюды способна выдра по имени Степан в условиях жаркого лета?

Дарвиновский музей предлагает пойти дальше и копнуть глубже. В прямом смысле. Во время онлайн-занятий даже самые маленькие натуралисты смогут заглянуть в рот зайцу и тигру, создать своего собственного зубастика. И познакомиться с хозяевами раковин – моллюсками, чтобы раскрыть секрет создания жемчуга.

Не просто дорогой – бесценный подарок – приготовила и Московская филармония. В открытом доступе для всех желающих абсолютно бесплатно – концерт "Неизвестный Гладков". Да-да, тот самый, подаривший нам "Бременских музыкантов" и "Формулу любви". Открыть его заново помогут симфоническая фантазия, консерваторский опус и лирико-комическая опера "Старший сын".

Еще больше человеческих страстей – в фильмах на нашем канале. В воскресенье – полная юмора и невероятных событий история о том, почему красавицам и умницам порой приходится выходить замуж после всех.

Никакой порчи – только любовь – в программе "Спасите, я не умею готовить". На что пойдёт Отар Кушанашвили ради своей звёздной гостьи Ольги Волковой? Рецепт её успеха – совсем скоро. Не пропустите!

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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