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Сергунина: Более 23 тыс. студентов прошли первый этап добровольного квалификационного экзамена 2021 года

09:56
  • пятница
  • 09 июля 2021

Во втором этапе примут участие девять тысяч студентов

Больше 23 тысяч студентов приняли участие в первом этапе добровольного квалификационного экзамена в 2021 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Экзамен прошел с 2 апреля до 28 июня.

"Добровольный квалификационный экзамен проводится в Москве пятый раз. Суммарно он привлек уже 43,5 тыс. молодых специалистов. Причем число участников в 2021 году больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. В этом сезоне к проекту присоединились более 23 тысяч студентов - около 16 тысяч москвичей и 7 тысяч учащихся из региональных и зарубежных вузов", - рассказала Сергунина.

Тестирование прошли представители учебных заведений Белоруссии, Украины, Казахстана, а также Италии, Чехии, Польши, Финляндии, Турции и Китая. До 31 июля будет проходить второй этап экзамена. В нем примут участие более 9 тысяч студентов, которые успешно справились с тестированием.

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