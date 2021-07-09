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Много воды и правильная одежда: как избежать теплового удара

09:23
  • пятница
  • 09 июля 2021

И что делать, если он все-таки случился

Спастись от теплового удара в жару можно при помощи легкой светлой одежды и головного убора, а также частого освежающего душа, рассказала врач Суна Исакова.

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"Летом люди традиционно проводят много времени на улице и именно на этот период приходится большинство отпусков. Однако в жаркую погоду возрастает и риск получения теплового удара — состояния, развивающегося в результате общего перегрева организма. Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду", - посоветовала специалист.

Она напомнила, что летний гардероб по возможности должен состоять преимущественно из свободной одежды светлых цветов, необходимыми являются головные уборы, солнцезащитные очки и крема. Но даже с учетом соблюдения всех этих требований Исакова рекомендовала как можно дольше оставаться в помещении с кондиционером. При этом важно избегать резких перепадов температур.

"Старайтесь сохранять прохладу в помещении. Для этого нужно использовать термометр. Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. Днем лучше закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны", - отметила врач.

При приготовлении еды стоит стараться меньше пользоваться плитой и духовкой, поскольку это может еще больше повысить температуру воздуха в помещении, передает РИА Новости.

Симптомами теплового удара могут быть повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица. Если человек получил тепловой удар, необходимо вызвать скорую помощь, а до прибытия медиков завести пострадавшего в прохладное помещение и уложить, слегка приподняв ноги, а также дать выпить воды и охладить кожу, протирая влажным полотенцем или побрызгав прохладной водой, отметила Исакова. По ее словам, если в условиях жаркой погоды и пандемии из-за маски стало плохо, следует отойти минимум на шесть шагов от окружающих и снять ее, чтобы облегчить дыхание.

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