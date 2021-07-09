Как менялась Алла Пугачева и какой ценой ей далась погоня за молодостью

Певица пережила клиническую смерть и сердечный приступ

"Она тайно купила место на кладбище": журналисты считают, что Примадонна бессильна перед болезнями, и дни её сочтены. Количество хворей, которые пресса приписывала Алле Пугачёвой, могло одним махом отправить на тот свет десяток-другой знаменитостей рангом пониже. Уж сколько раз примадонну отправляли в реанимацию или на тайное лечение, а то и вовсе хоронили.

Здоровье Пугачёва подорвала в 90-е, когда закрутила роман с Сергеем Челобановым, который был на десять лет моложе. Певица тогда решила перекроить лицо и фигуру и отправилась в швейцарскую клинику пластической хирургии.

"Алла Борисовна попала именно в тот период, когда пластические хирурги, в том числе в Европе и Америке, активно пользовались этой методикой - мегалипосакция, когда одномоментно удалялось много жира. Последствия действительно печальны, если не говорить, что ужасны", - говорит Андрей Хромов, председатель Общества защиты прав пациентов.

Из-за этой операции Пугачёва пережила клиническую смерть. У певицы случилось заражение крови, и её еле откачали уже московские врачи. Вскоре она вышла замуж за Филиппа Киркорова и снова легла под нож. В 1997-м она выглядела ровесницей дочки. Но стали барахлить голосовые связки. И после на ногах перенесённого гриппа Пугачёва чуть не ослепла. Но всем известен характер Примадонны. Она никогда не сдаётся и умеет ответить всем журналистам.

В 2006-м звезда загремела в больницу в предынфарктном состоянии. И был поставлен страшный диагноз - атеросклероз. И ошарашенные врачи спросили: "Как вы, Алла Борисовна, ещё живёте?"

"Алле Пугачёвой из-за повышенного уровня холестерина пришлось делать стентирование, певице расширили сосуды", - рассказывает журналистка Ангелина Костюкова.

Но Пугачёва продолжала вести образ жизни, для которого нужно железное здоровье. За фигуру биться бросила, всё так же много курила, любила застолья. И пресса написала, что у певицы тяжёлая форма диабета. На фото в 2012 году, сделанном через несколько недель после свадьбы примадонны с Максимом Галкиным, вид у Пугачевой неважный.

"Малярные мешки вздулись. Соответственно, отёк. Также синие, тёмные круги под глазами говорят о том, что человек болеет", - объясняет терапевт Елена Ильчук.

В 2015 году певица уехала на лечение в Израиль. Хотела сохранить это в тайне. Но от прессы не спрятаться, не скрыться. Всё почти сразу стало известно. А потом обложки украсили радостные новости о том, что Пугачёвой помогли. Отёки и мешки под глазами остались в прошлом. Журналисты пишут, что похудеть ей помогла операция по уменьшению желудка. Но звезда говорит, что такой экзекуции не было, она просто соблюдает необходимую при её болезнях диету.

"Сейчас Алла Борисовна выглядит сногсшибательно. Многие таблоиды пестрят её фотографиями, насколько она похудела и как молодо она выглядит", - говорит журналистка Костюкова.

В 2017-м у неё случился ещё один серьёзный сердечный приступ. Врачи провели очередное стентирование. Пугачёва теперь болезни не скрывает и называет себя старой больной женщиной. Но через неделю выходит в люди, и публика в шоке от стройности и гладкого лица примадонны: она всё моложе и моложе.

По материалам программы "Обложка. Звездная болезнь" на канале "ТВ Центр".

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