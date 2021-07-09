Найден черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Его отправят в Москву

На Камчатке найден черный ящик разбившегося самолета Ан-26. Об этом сообщили в администрации поселка Палана, рядом с которым произошла трагедия.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные службы, черный ящик не имеет критических повреждений. Его отправят на расшифровку в Москву.

Ранее сегодня стало известно, что спасатели добрались до скалы, где произошло крушение. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, сообщили в МЧС. Кроме того, спасатели продолжают исследовать акваторию и дно в районе крушения.

Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram