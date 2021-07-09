Челябинский лесной пожар угрожает Парижу

С огнем борется семидесятитонный бульдозер
Лесной пожар, который бушует в Челябинской области, вплотную подошел к четырем населенным пунктам.
На территории Карталинского района введен режим ЧС, огонь угрожает поселкам Новоаколиновый, Запасное и Джабык, передает "Интерфакс". Местных жителей эвакуировали в соседнюю деревню.
Также крупный пожар продолжает действовать в Нагайбакском районе – переход огня возможен на село Париж.
Тушению мешают сильный ветер и 30-градусная жара. В борьбе с огнем задействованы авиация и тяжелая техника - два пожарных поезда и семидесятитонный бульдозер. Всего для ликвидации лесных пожаров привлечен 221 человек и 66 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram