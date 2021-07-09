Челябинский лесной пожар угрожает Парижу

С огнем борется семидесятитонный бульдозер

Лесной пожар, который бушует в Челябинской области, вплотную подошел к четырем населенным пунктам.

На территории Карталинского района введен режим ЧС, огонь угрожает поселкам Новоаколиновый, Запасное и Джабык, передает "Интерфакс". Местных жителей эвакуировали в соседнюю деревню.

Также крупный пожар продолжает действовать в Нагайбакском районе – переход огня возможен на село Париж.

Тушению мешают сильный ветер и 30-градусная жара. В борьбе с огнем задействованы авиация и тяжелая техника - два пожарных поезда и семидесятитонный бульдозер. Всего для ликвидации лесных пожаров привлечен 221 человек и 66 единиц техники.

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